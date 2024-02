Saulo Mineiro destaca foco do Ceará para enfrentar o Náutico e mira os três pontos em Recife

O elenco do Ceará embarcou na tarde desta quarta-feira rumo ao Recife para enfrentar o Náutico pela terceira rodada da Copa do Brasil. No aeroporto, o atacante alvinegro Saulo Mineiro concedeu entrevista à imprensa e falou sobre o confronto diante do time pernambucano.

Apesar de ter pouco tempo de preparação para o confronto devido ao calendário cheio do Alvinegro de Porangabuçu, Saulo destacou o preparo da equipe para enfrentar o adversário.

“A gente sabe da importância desse jogo. A gente vai enfrentar uma forte equipe na Copa do Nordeste e a gente teve pouco tempo para trabalhar, mas a gente trabalhou pensando conforme a equipe do Náutico joga, e a gente está indo para buscar os três pontos. Sabemos que é uma equipe muito forte, mas estamos focados”, comentou o jogador.