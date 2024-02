Ceará poupa titulares e embarca com time alternativo para encarar o Náutico; veja lista

Do time que foi titular contra o Altos no último domingo, 11, apenas o zagueiro Lucas Ribeiro viajou para disputar o jogo contra o Náutico

Entre os relacionados, o principal destaque é Facundo Barceló. O uruguaio, que marcou seu primeiro gol pelo Ceará na vitória por 1 a 0 contra a Juazeirense , será titular diante do Náutico.

Do time que foi titular contra o Altos no último domingo, 11, apenas o zagueiro Lucas Ribeiro viajou para disputar o jogo contra o Náutico. O defensor saiu jogando a partida passada porque Ramon Menezes estava em período de transição, se recuperando de lesão na coxa.

O Ceará embarcou na tarde desta terça-feira, 13, rumo a Recife, com 18 jogadores para encarar o Náutico-PE pela Copa do Nordeste. O técnico Vagner Mancini deixou os atletas considerados titulares em Fortaleza, visando o primeiro Clássico-Rei da temporada, marcado para sábado, 17.

Até o momento, Barceló soma quatro jogos, um deles como titular, 158 minutos e um gol marcado.

Mancini relacionou oito jogadores oriundos da base do Ceará que foram integrados ao profissional neste ano. O centroavante Pablo, de 20 anos, principal destaque da campanha do Vovô na Copinha 2024, viajou e deve ganhar minutos contra o time pernambucano.

Joia da base de apenas 16 anos, Caiozim foi relacionado para mais um jogo do Vovô. O volante é visto internamente no Porangabuçu como uma grande promessa e assinou contrato profissional com o clube por três temporadas.

Foram relacionados também: lateral-direito JV (20), zagueiros Jonathan (19) e Boateng (18), os meio-campistas Caio Rafael (19) e Steven (18) e o atacante João Victor (19).

Ceará e Náutico se enfrentam nesta quarta-feira, 13, às 21h30min, nos Aflitos.

Lista de relacionados do Ceará para jogo contra o Náutico

Goleiros

Richard

Bruno Ferreira