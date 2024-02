CBF divulga tabela da 1ª fase da Copa do Brasil; veja jogos de Fortaleza, Ferroviário e Iguatu

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite desta sexta-feira, 9, a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil 2024. O futebol cearense terá como representantes no primeiro momento do torneio o Iguatu, o Ferroviário e o Fortaleza. Pelo título da Copa do Nordeste, o Ceará entra apenas na terceira fase do certame regional.

A primeira equipe a entrar em campo será o Iguatu. O Azulão irá enfrentar o Juventude no dia 27 de fevereiro, às 20 horas, no estádio Morenão, em Iguatu, no Ceará. No dia 28, o Ferroviário vai até o estádio Nhozinho Santos, em São Luís, jogar diante do Maranhão. A rodada dos cearenses será finalizada pelo Fortaleza, que enfrenta o Fluminense-PI no estádio Lindolfo Monteiro, no Piauí, no dia 29 de fevereiro, às 20 horas.

Caso avance para a segunda fase, o Tricolor deve enfrentar o vencedor do duelo entre Manauara-AM e Retrô-PE. O Ferroviário em caso de classificação enfrenta o melhor entre Humaitá-AC e Sampaio Corrêa-MA. Já o Iguatu joga diante do vencedor de Ji-Paraná-RO x Paysandu-PA caso vença o Juventude.