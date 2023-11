Botafogo-SP x Ceará ao vivo pelo Brasileirão Série B 2023; siga transmissão

Zagueiro Léo Santos no jogo Ceará x Avaí, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série B 2023 Crédito: Felipe Santos/cearasc.com

Botafogo-SP e Ceará se enfrentam hoje, sábado, 4 de novembro (4/11), pela 35ª rodada do Brasileirão Série B. A partida será disputada no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP), às 17 horas (de Brasília). Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.

Escalações de Botafogo-SP e Ceará Botafogo-SP 3-5-2: Matheus Albino; Lucas Dias, Márcio Silva e Diogo Silva; Thassio, Guilherme Madruga, Carlos Manuel, Guilherme Mantuan e Patrick Brey; Osman e Jonas Toró. Téc: Marcelo Chamusca Ceará 4-3-3: Bruno Ferreira; Warley, Jonathan, David Ricardo e Paulo Victor; Léo Santos, Jean Carlos e Chay; Pedrinho, Erick Pulga e Bissoli. Téc: Vagner Mancini

Como chegam Botafogo-SP e Ceará para o jogo Para a partida, Vagner Mancini terá alguns problemas no setor ofensivo. O treinador não poderá contar com Barletta, lesionado, e Saulo Mineiro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além disso, Erick, artilheiro e principal jogador do clube na temporada, antecipou sua saída e não faz mais parte do plantel. O volante Caíque, machucado, e o zagueiro Lucas Ribeiro, também suspenso, são outros desfalques.