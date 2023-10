Ceará na Copa Atlântico Sub-19: veja datas e horários dos jogos e onde assistir

“Uma competição importante para desenvolver os atletas que são Sub-19, Sub-18 e muitos do Sub-17, como no nosso caso, para manter o nível de competitividade dos atletas. É uma competição que reúne grandes camisas do futebol brasileiro, como Palmeiras e Botafogo, e o Ceará, como bem ranqueado nacionalmente, foi convidado para a competição e esperamos fazer uma boa competição, apesar de ser um formato de jogos todos os dias, que é desgastante, mas esperamos representar bem o clube”, disse Sandro Queiroz, gerente da Cidade Vozão.

O Ceará desembarcou em Camaragibe (PE) nesta terça-feira, 31, para disputar a Copa Atlântico Sub-19, que será realizada entre os dias 1° e 7 de novembro, no CT do Retrô.

A estreia do Ceará acontece nesta quarta-feira, 1°, às 8 horas (de Brasília), contra o Botafogo. O duelo será realizado no Campo 9 do CT do Retrô.

Fórmula de disputa

A Copa Atlântico Sub-19 reúne 16 equipes divididas em quatro grupos com quatro clubes. Disputam o torneio: Jacuipense-BA, Fortaleza-CE, América-RN, Náutico-PE, Retrô-PE, Vasco-RJ, Palmeiras-SP, Flamengo-RJ, RB Bragantino-SP, CRB-AL, Vitória-BA, Botafogo-RJ, Bahia-BA, Porto-PE, Novorizontino-SP e Ceará-CE.

O mata-mata é dividido em Série Ouro, Prata e Bronze. Os primeiros e segundos de cada grupo avançam para às quartas de final da Série Ouro, enquanto os terceiros e quartos disputam a Série Bronze.

Os perdedores das quartas de final disputam a semifinal da Série Prata. Cada série disputada registra um campeão.

A competição será transmitida pela TV Retrô, TV FPF e Nosso Futebol.

Veja datas e horários dos jogos do Ceará na Copa Atlântico Sub-19

01/11/2023, às 8 horas (de Brasília) — Botafogo x Ceará, no Campo 9 do CT do Retrô | Transmissão: TV Retrô e Nosso Futebol

02/11/2023, às 8h30min (de Brasília) — RB Bragantino x Ceará, no Campo 5 do CT do Retrô | Transmissão: TV FPF

03/11/2023, às 14h30min (de Brasília) — Ceará x Náutico, no Campo 9 do CT do Retrô | Transmissão: TV Retrô e Nosso Futebol