"Ainda não estou completamente satisfeito", diz Mancini sobre vitória e desempenho do Ceará

O Ceará quebrou uma marca negativa de seis jogos sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Diante do Sport Club Recife, na noite de sexta-feira, 27 de outubro, na Arena Castelão, o Vovô ganhou por 2 a 1 e apresentou uma postura diferente daquela registrada em suas últimas exibições. Treinador do Alvinegro, Vagner Mancini celebrou o resultado, mas cobrou o elenco, informando que o desempenho ainda precisa ser melhorado.

“Sem dúvida, merecemos a vitória. Este duelo foi particularmente desafiador, pois havia muito em jogo. Não se tratava apenas de retornar às vitórias, mas também de enfrentar um adversário que geralmente nos cria muitas dificuldades e que estava bem acima de nós na tabela. Uma série de fatores estava em jogo, mas o mais importante foi que nossa equipe construiu e mereceu essa vitória”, comentou durante a coletiva de imprensa realizada após a partida.

Ao contar como escalou o time que agora soma 46 pontos no campeonato, ele informou ter suas preferências por determinados modelos de jogo. A ideia de atuar com dois volantes de marcação, por exemplo, não soa de maneira muito simpática aos ouvidos do treinador, que diz optar por atletas com características mais ofensivas, mas que possam se aprimorar na parte defensiva. Segundo ele, esse improviso em campo seria melhor “do que um volante que não consegue realizar passes eficazes para a frente”.