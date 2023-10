Saulo Mineiro lamenta nova derrota do Ceará na Série B: "Demos toda a dedicação"

O Ceará perdeu por 1 a 0 do Avaí, na Ressacada, neste domingo, 22, e acumula agora seis partidas consecutivas sem vitórias. Logo depois da disputa, o atacante alvinegro Saulo Mineiro comentou sobre o desempenho do clube no jogo, lamentou o resultado negativo e disse que equipe deu o melhor na partida.

Apático, o time cearense não conseguiu construir jogadas efetivas durante o jogo e deixou que o adversário crescesse dentro de campo. Único gol da partida foi marcado no primeiro minuto do segundo tempo por Waguininho, artilheiro do clube catarinense na Segundona.