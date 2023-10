"Me precipitei", diz presidente do Ceará sobre demissão de Morínigo no início da Série B

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 18, o presidente do Ceará, João Paulo Silva, admitiu que "se precipitou" na demissão do treinador Gustavo Morínigo no início da Série B do Brasileirão. De acordo com o mandatário, o paraguaio merecia um tempo a mais no comando técnico do Vovô.

"Eu me arrependi de não ter dado um tempo a mais para o Gustavo (Morínigo). Acho que me precipitei um pouco em tirá-lo naquele momento e não ter dado a oportunidade dele ter ido para a final, o mérito foi dele e dos atletas. Infelizmente, no futebol, a linha de frente tem que tomar uma decisão. O motivo (da demissão) não foi pelos resultados, e sim uma mudança de trabalho. Eu assumo que me precipitei", disse.

Na época, os diretores alvinegros optaram pelo desligamento do técnico devido ao estilo de jogo e ao início ruim na Segundona, conforme apurou o Esportes O POVO. O nome escolhido para substituir Gustavo Morínigo foi o de Eduardo Barroca, que deixou o clube dois meses depois.