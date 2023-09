Ceará não sofria quatro gols em uma partida desde 2020

A goleada sofrida pelo Ceará diante do Novorizontino por 4 a 1 na noite desta segunda-feira, 18, deu fim a uma positiva escrita do clube jogando fora de casa. O Alvinegro de Porangabuçu não sofria quatro gols em uma única partida fora de terras alencarinas desde 2020, quando foi superado pelo Grêmio no Rio Grande do Sul por 4 a 2.

O revés desta segunda não somente deu fim a boa sequência que o time vinha tendo, mas acabou por afastar o grupo do G-4. Ao final desta 28ª rodada, o Vovô ocupa a 10ª colocação na tabela, com 41 pontos somados. Agora, com resultados das outras equipes e derrota para o Novorizontino, o Alvinegro viu a diferença aumentar para sete.

Pela Série B de 2023, o Ceará não havia sido goleado. A última vez que o Vovô tinha tomado quatro gols em uma partida da segunda divisão foi quando enfrentou o Boa Esporte, em 2017, e foi derrotado por 4 a 1.