Léo Santos reconhece "dificuldades" da defesa do Ceará em goleada para o Novorizontino

Time alvinegro teve atuação ruim diante do Tigre e perdeu a oportunidade de seguir próximo ao G4 da Série B

"A gente veio confiante, buscando a vitória. Era o que a gente queria. O Novorizontino é um time muito bom, bem treinado. Na maior parte do campeonato esteve na parte de cima da tabela. Viemos jogar de igual (para igual), mas tivemos dificuldades na saída de bola. Faz parte, eles aproveitaram as oportunidades", disse.

O zagueiro Léo Santos, do Ceará, demonstrou frustração com a atuação da equipe alvinegra na goleada por 4 a 1 sofrida para o Novorizontino nesta segunda-feira, 18. Ao fim dos 90 minutos, o jogador concedeu rápida entrevista e reconheceu que a defesa teve "dificuldades" durante a partida.

Com o resultado, o time treinado por Vagner Mancini se distancia do G-4 da competição nacional. Antes da 28ª rodada, a distância para o quarto colocado era de quatro pontos. Agora, com resultados das outras equipes e derrota para o Tigre, o Alvinegro viu a diferença aumentar para sete.