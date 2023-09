Ceará lança novos modelos da camisa "Nação Alvinegra"

As camisas, tanto masculinas quanto femininas, já estão disponíveis nas lojas oficiais do Vovô e custam R$ 259,90 e R$ 249,90, respectivamente

O Ceará lançou, nesta sexta-feira, 15, os modelos 2023 da camisa "Nação Alvinegra". Através de um vídeo, o clube alvinegro divulgou detalhes dos mantos idealizados por torcedores e escolhidos em votação popular.

As camisas, tanto masculinas quanto femininas, já estão disponíveis nas lojas oficiais do Vovô e custam R$ 259,90 e R$ 249,90, respectivamente. A "Nação Alvinegra", inclusive, será utilizada na próxima partida do Alvinegro na Arena Castelão, diante do Atlético Goianiense, no dia 1º de outubro.