Goleada para o Novorizontino afasta o Ceará do G4 da Série B; veja o cenário

Por se tratar de um confronto direto pelo G4, a partida contra o Novorizontino era de suma importância para o Ceará na projeção de conquistar o acesso, mas a postura do time em campo não foi condizente. Goleado por 4 a 1, o Vovô terminou a 28ª rodada na 10ª colocação, com sete pontos de diferença para o quarto colocado, que é exatamente o time paulista pelo qual sofreu o revés nesta segunda-feira, 18.

Restando 10 jogos para o fim da competição, o cenário para o Alvinegro de Porangabuçu em relação ao acesso à Série A torna-se muito complicado. A margem de erro, caso ainda queira sonhar com a possibilidade de ingressar no G4, é praticamente zero nesta reta final do certame.