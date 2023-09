Chay sofre nova lesão no joelho e desfalca Ceará; confira o DM do Vovô

Conforme antecipou o Esportes O POVO, o meio-campista Chay desfalca o Ceará nesta segunda-feira, 18, diante do Novorizontino, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O motivo da ausência do jogador foi revelado no boletim médico divulgado pelo clube antes da partida.

O camisa 14 do Vovô ficou de fora do jogo devido uma nova lesão no joelho. Desta vez, uma tendinite patelar o tirou de combate. De acordo com o Alvinegro, ele segue rotina de tratamento com fisioterapia. Além de Chay, Willian Maranhão também é novidade no Departamento Médico. O volante sentiu um desconforto muscular na parte posterior da coxa direita.