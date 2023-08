Ceará x Ponte Preta ao vivo pelo Brasileirão Série B 2023; siga transmissão

Ceará e Ponte Preta se enfrentam hoje, 13, às 18 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), em partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão Série B 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

O Ceará busca se reabilitar na Série B do Campeonato Brasileiro. Para isso, precisa vencer a Ponte Preta na noite deste domingo, 20, na Arena Castelão. A partida está marcada para iniciar às 18 horas, pela 24ª rodada da competição nacional. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.

Escalações de Ceará e Ponte Preta



Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Warley, Luiz Otávio, David Ricardo e Paulo Victor; Willian Maranhão, Breno e Jean Carlos; Saulo Mineiro, Chrystian Barletta e Guilherme Bissoli. Técnico: Guto Ferreira

Ponte Preta

4-3-3: Caíque França; Luiz Felipe, Mateus Silva, Fábio Sanches e Artur; Felipinho, Léo Naldi e Amaral; Paulo Baya, Eliel e André. Técnico: Pintado.

Como chegam Ceará e Ponte Preta para o jogo

Restando 15 jogos para o término da Série B, o momento pede uma reação imediata do Vovôcaso ainda queira lutar pelo retorno à elite nacional. Na projeção de 64 pontos, que costuma ser uma margem segura, o Alvinegro teria que vencer 10 duelos e conquistar um empate neste recorte final. O embate diante da Ponte Preta, portanto, é fundamental para as pretensões do clube.

Rival do Vovô, a Ponte Preta vive situação intermediária na tabela, estando mais próxima da zona de rebaixamento do que do G-4. A Macaca tem tido dificuldade atuando como visitante na Segundona, condição na qual acumula somente 27% de aproveitamento — duas vitórias, três empates e seis derrotas.