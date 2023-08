Guarani x Ceará ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Guarani e Ceará se enfrentam hoje, quarta, 02 de agosto (02/08), pela 21ª rodada do Brasileirão Série B 2023. A partida será disputada no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Band e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Diante do Guarani, o Ceará não terá lateral-direito à disposição, devido à suspensão de Warley e a lesão de Michel Macedo. Orejuela, outro atleta da função, pediu para deixar o clube, conforme revelado pelo presidente João Paulo em entrevista coletiva. Com isso, existe a possibilidade de Guto Ferreira utilizar o volante Caíque Gonçalves na posição.

O meio-campista Guilherme Castilho também não embarcou com a delegação alvinegra. Entre as novidades estão o zagueiro Sidnei, relacionado pela 1ª vez, e o retorno de Erick Pulga aos relacionados. Os atacantes Chyrstian Barletta e Saulo Mineiro não foram regularizados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e ainda não podem estrear com a camisa alvinegra.

O empate diante do Ituano, na sexta-feira, 28, reduziu as chances de acesso do Ceará para 10,7%. A equipe precisará conquistar 12 vitórias em 18 partidas para atingir a meta estipulada pela diretoria. Apesar da complicada missão, o técnico Guto Ferreira manteve a confiança no acesso após a partida na Arena Castelão. (Com Lucas Silva)

Guarani x Ceará ao vivo: onde assistir à transmissão

Band: canal de TV aberta

canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view



Brasileirão Série B 2023 - Guarani x Ceará

Guarani

Douglas Borges; Diogo Mateus, Alan Santos, Lucão e Mayk Silva (Caique); Matheus Bueno e Matheus Barbosa; Bruno José, Isaque e João Victor. Bruno Mendes. Técnico: Umberto Louzer.

Ceará

Bruno Ferreira; Caíque Gonçalves, Luiz Otávio, David Ricardo e Paulo Victor; Zé Ricardo, Richardson, Chay e Jean Carlos; Erick e Bissoli. Técnico: Guto Ferreira.

Quando será Guarani x Ceará

Hoje, quarta, 02 de agosto (02/08), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Guarani x Ceará

Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP)