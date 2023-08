Atlético-MG x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam hoje, quarta, 02 de agosto (02/08), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para o embate, Abel deve contar com força máxima. Dudu, de fora dos últimos três jogos do Alviverde por conta de dores na panturrilha, treinou normalmente durante a semana — a tendência é de que o 'Baixola', ídolo do clube, não seja problema para a partida.

Pelo lado do Galo, o técnico Felipão crê que o duelo contra o Flamengo, pelo Brasileirão, deu início a uma virada de chave no time mineiro. Cenário de pressão para findar o incômodo jejum? Nada disso. (Com Gazeta Esportiva)



Atlético-MG x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: canal de TV aberta

canal de TV aberta Paramount+: serviço de streaming



Copa Libertadores 2023 - Atlético-MG x Palmeiras

Atlético-MG

Everson; Saravia, Igor Rabello, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Zaracho e Otávio; Pavón, Paulinho e Hulk.

Palmeiras

Weverton; Mayke, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

Quando será Atlético-MG x Palmeiras

Hoje, quarta, 02 de agosto (02/08), às 21h30min

Onde será Atlético-MG x Palmeiras

Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)