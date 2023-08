Botafogo x Guaraní ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Botafogo e Guaraní-PAR se enfrentam hoje, quarta, 02 de agosto (02/08), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2023. A partida será disputada no Estádio Nílton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O treinador não antecipou a escalação que pretende mandar a campo, mas deve optar por uma base que vem jogando no torneio nacional, preservando apenas alguns jogadores que apresentem um desgaste físico maior.

Pelo lado do Guaraní, o técnico Juan Pablo Pumpido teme o desgaste do time. (Com Gazeta Esportiva)



Botafogo x Guaraní-PAR ao vivo: onde assistir à transmissão

Paramount+: serviço de streaming



Copa Sul-Americana 2023 - Botafogo x Guarani

Botafogo

Lucas Perri, Di Plácido, Víctor Cuesta, Adyelson e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Gustavo Sauer, Tiquinho Soares e Víctor Sá.

Guaraní

Rodrigo Muñoz, Raúl Cáceres, Fernando Romans, José Moya e Felipe Salomani; Luis Martínez, Gastón Gil, Luis Fariñas, Néstor Camacho e David Gallardos; Federico Santander.

Quando será Botafogo x Guaraní

Hoje, quarta, 02 de agosto (02/08), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Botafogo x Guaraní

Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)