Guto Ferreira avalia queda de intensidade do Ceará e cita acesso a Série A: "Desanimar jamais"

Treinador concedeu coletiva após o empate de 1 a 1 do Ceará contra o Ituano, na última sexta-feira, 28, no returno da Série B

Guto Ferreira concedeu coletiva após o empate de 1 a 1 do Ceará contra o Ituano, na última sexta-feira, 28. O treinador reconheceu que o time alvinegro teve uma queda de intensidade durante o jogo e citou o trabalho realizado para o crescimento do grupo, em busca do tão sonhado acesso a Série A.

"Eu acho que nós pecamos sim, porque nós criamos muitas oportunidades no primeiro tempo e não fizemos. Fizemos um gol, um gol importante (...) Houve uma queda sim de intensidade, de marcação, do controle de jogo que a gente tinha, mas ainda assim a gente controlava a equipe deles, e acabamos tomando o gol em uma falha, quando a gente tinha a bola", disse.

O técnico enfatizou que é preciso avaliar o motivo do time não ter conseguido concretizar as jogadas e citou que vai analisar se a queda de desempenho tem relação com a questão de segurança ou o mental dos jogadores. O treinador também reconheceu o bom trabalho feito pelo adversário e falou sobre o processo que o escrete cearense enfrenta para conseguir o acesso.



"Nós vamos oscilar, até que a gente se firme, pra gente conseguir conquistar o que a gente precisa nós vamos oscilar, nós temos crescido e temos que passar confiança. Nós só vamos conseguir jogar o que todo mundo almeja com confiança e nós estamos em um processo", frisou.

"Lamentar, podemos, mas desanimar jamais. Até por que são dezoito rodadas ainda e nós temos que olhar sempre o que a gente tem feito de bom e o que tem faltado, disso a gente tem noção, e temos trabalhado forte para conseguir alcançar situações cada vez melhores", completou ainda.