Luiz Otávio fala em ser exemplo e diz que deseja se aposentar no Ceará

Em entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, o zagueiro e ídolo do Vovô destacou admiração pelo clube e afirmou que fica grato por ser uma referência para os atletas mais jovens

O zagueiro Luiz Otávio, do Ceará, concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, para falar a respeito do seu momento no clube, que envolve o retorno aos gramados após quase dois meses fora e um gol heroico na vitória por 1 a 0 sobre o Vila Nova, na última quarta-feira.

Questionado sobre ser visto como exemplo por diversos atletas das categorias de base do Alvinegro, o jogador salientou que fica grato pela admiração e que busca sempre adotar uma postura honesta e profissional.

“Quando eu vim lá atrás, buscando ainda alcançar os meus sonhos, eu tinha valores e esses valores eu carrego comigo até hoje. Não vou romper com eles jamais”, disse o ídolo do Vovô.

O capitão alvinegro também realçou seu desejo de encerrar a carreira no Ceará, frisando que tem grande admiração e carinho pelo clube e que deseja vestir a camisa da equipe de Porangabuçu “até quando Deus permitir”.

“Com certeza desejaria, já falei isso outras vezes, encerrar aqui. Às vezes a gente projeta uma coisa, mas as coisas não acontecem da forma que a gente imagina. Então, a gente vai buscando dar o melhor, trabalhando, se cuidando da melhor forma para entregar o melhor”, falou.

Luiz Otávio chegou ao Ceará em 2017 e, desde então, tornou-se uma referência interna. O atleta completou 290 jogos pelo Vovô contra o Vila Nova e balançou as redes pela 12ª vez. Além de ser bicampeão da Copa do Nordeste (2020 e 2023), o zagueiro também conquistou dois Campeonatos Cearenses (2017 e 2018).



Confira a entrevista de Luiz Otávio ao Esportes do POVO na íntegra: