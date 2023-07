Ceará finaliza preparação para enfrentar o Mirassol pela Série B

O Ceará finalizou a preparação para o confronto diante do Mirassol. Depois de desembarcar em São José do Rio Preto na noite da última sexta-feira, 14, o elenco do alvinegro realizou na manhã deste sábado, 15, o treinamento apronto para a partida.



As equipes se enfrentam neste domingo, 16, às 15h30min, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia. O duelo é válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.



Em um campo particular, o grupo comandado por Guto Ferreira realizou treino tático, além de trabalho de bolas paradas.



Ao fim da atividade, a delegação retornou ao hotel em que está concentrada. O grupo permanecerá no local até a hora da saída para o estádio, prevista para o início da tarde deste domingo.

Importância do duelo



O duelo tem caráter decisivo para as pretensões dos times na Série B. O Mirassol ocupa a 6ª colocação, com 26 pontos, enquanto o Ceará figura na 9ª posição, com 24. Em caso de vitória, o Alvinegro de Porangabuçu ultrapassa a equipe paulista na tabela de classificação do certame.