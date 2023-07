Ex-Ceará, Zé Roberto pode estrear pelo Mirassol contra o Vovô na Série B

O atacante Zé Roberto pode estrear pelo Mirassol neste domingo, 16, diante do Ceará, ex-clube do centroavante de 29 anos. O atleta foi regularizado no BID da CBF na sexta-feira, 7, mas não esteve à disposição de Mozart Santos, para enfrentar o Sport, devido um incômodo na posterior da coxa.

Recuperado, o atleta participou dos treinamentos do Leão Araraquense durante a semana. Presente nas atividades, existe a possibilidade do atacante ser relacionado pela 1ª vez após retornar ao Mirassol.

Pelo Ceará, Zé Roberto atuou em 40 partidas em 2022, com seis gols e três assistências. O desempenho abaixo do apresentado no Atlético-GO, clube que defendeu antes de se transferir para o Alvinegro de Porangabuçu, gerou críticas da torcida cearense. Após o rebaixamento à Série B, o atacante foi emprestado para o Mirassol para a disputa do Campeonato Paulista e depois foi negociado, também por empréstimo, para o Coritiba, sem conseguir se firmar.

Com a camisa do Leão Araraquense, Zé Roberto vai para a 7ª passagem. O atacante defendeu o clube em 2017, 2018, 2019, 2020 e 2023 — disputou o Campeonato Paulista —, somando 47 partidas, com 16 gols marcados.