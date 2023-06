Guto fala sobre identificação com Ceará e diz que convite para retorno foi "irrecusável"

Campeão invicto da Copa do Nordeste e protagonista da melhor campanha do Ceará na era dos pontos corridos da Série A, Guto Ferreira criou um vínculo com o clube que perdurou até mesmo sua após conturbada saída em 2021. Com o sonho de ter a torcida alvinegra ao seu favor, o treinador ressaltou sua identificação com o Vovô e disse que o convite para retornar foi “irrecusável”.

“A passagem pelo Ceará, o carinho que recebi do torcedor, o respeito que recebi da direção, pessoas e funcionários do clube, me trouxeram uma felicidade imensa. A partir dessa questão, um convite do Ceará, na condição que foi feito, é irrecusável. Então, eu acho que o primeiro ponto é essa identificação. O segundo é que sai daqui frustrado por nunca ter tido o calor do torcedor ao meu favor. E mais do que nunca, volto a enfatizar, se posso dizer assim, vocês (torcedores) estão me devendo jogar do meu lado. Nossa equipe não vai jogar bem sempre, mas que vocês tenham paciência e joguem, se entreguem ao meu lado que vamos conseguir”, disse.

O Guto que passou pelo Ceará em 2020 e 2021 para o que retorna em 2023 é diferente. Mais maduro, como o próprio treinador pontuou, as últimas duas temporadas foram de busca por novos conhecimentos e conteúdos.

“O Guto de hoje, logicamente, estamos dia após dia aprendendo, buscando melhor. No dia que a gente parar de melhorar, é hora de pararmos no futebol. O futebol evolui e é preciso trazer algum tipo de conteúdo a mais, um legado a mais. Então é um Guto mais maduro, mas que vai procurar, dentro do plantel do Ceará, buscar as melhores opções. Mais importante que o jogo bonito, propositivo ou não, é um jogo que traga as vitórias necessárias para que o Vozão volte ao seu lugar, que é a Série A”, explicou.

Resgate de confiança do elenco do Ceará como mandante

Entre os times com pior aproveitamento como mandante na Série B, Guto entende que o momento ruim do Vovô dentro de casa está ligado com a falta de confiança do time. Para mudar o cenário, o treinador destacou que o apoio da torcida será fundamental.

“Se necessita ajuste na equipe, mas mais do que nunca, precisa de um elo muito forte entre torcida e equipe. No momento do time, na cabeça da torcida, existe uma desconfiança que reflete na confiança da torcida jogando. Isso ficou muito evidente contra o Avaí. Não foi incapacidade do Ceará no empate diante do Avaí, foi falta de confiança. Então isso precisa ser recuperado. Se tem um setor que pode ajudar bastante, é o torcedor apoiando”, pontuou.