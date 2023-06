Ex-Ceará, Arthur Cabral desperta interesse do Milan

Centroavante revelado no Ceará é o grande destaque da Fiorentina, da Itália, na atual temporada. Com isso, chamou a atenção de vários clubes europeus, entre eles, a equipe de Milão

O atacante Arthur Cabral, que foi revelado pelo Ceará e atualmente está na Fiorentina-ITA, vem ganhando destaque na atual temporada e chamando atenção do mercado da bola. Já na última janela, times como Atlético de Madrid-ESP e Newcastle-ING já haviam demonstrado interesse no jogador, porém, quem surge agora para adquirir o centroavante é o Milan, da Itália.

De acordo com apuração do portal GOAL, o clube de Milão entrou em acordo com a Viola para ter preferência em uma possível transferência do atleta. Com contrato até 2026 com o time de Florença, a multa de Cabral gira em torno dos 80 milhões de euros (R$ 433,6 milhões de reais na cotação atual).

Em 2023, Arthur disputou 47 jogos, marcou 19 gols e contribuiu com uma assistência.

Ceará de olho

Clube formador, o Alvinegro de Porangabuçu receberá um valor caso o negócio aconteça. Em acordo feito com o Palmeiras ainda na saída de Arthur do Basel-SUI para o escrete italiano, ficou definido que o Vovô terá direito a metade do valor que o Verdão possui.

O time paulista tem 30%, com isso, a equipe alvinegra detém 15% dos direitos econômicos.