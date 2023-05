Ex-Ceará, PC Gusmão é o novo técnico do Londrina

PC deixou o cargo de coordenador técnico do Alvinegro no inicio do mês de maio, por decisão da diretoria alvinegra

Ex-coordenador técnico do Ceará, Paulo César Gusmão é o novo treinador do Londrina-PR para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. PC havia deixado o cargo no Vovô no dia 16 de maio, por decisão da própria diretoria do Alvinegro de Porangabuçu.

No clube, o treinador acumula três passagens. A primeira, e de mais sucesso, foi em 2009. Naquela oportunidade, levou o time ao acesso para a Série A após 16 anos. Em 2012 e em 2014 foi contratado para novamente buscar o retorno à primeira divisão, mas não obteve o mesmo êxito.

PC foi peça importante dentro do Ceará para a formação do elenco da atual temporada, que conquistou o título da Copa do Nordeste e tenta o acesso à elite do futebol brasileiro. Após levantar a Taça, durou apenas duas semanas no clube.