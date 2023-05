Nicolas comemora momento no Ceará e projeta partida contra o Londrina

Recém-chegado ao Ceará, o atacante Nicolas vem ganhando destaque com a camisa do Vovô. Contratado junto ao Goiás, o atleta chegou cercado de expectativas pelos torcedores alvinegros. Em seis jogos, foram dois gols marcados.

Depois de balançar as redes no triunfo por 2 a 0 sobre o Tombense, o último tento foi na vitória por 2 a 1 diante do Criciúma, no último domingo, 21, que deu início à vitória do time de Porangabuçu. O jogador festejou o bom momento, mas destacou o coletivo.

”Eu estou muito feliz com essa sequência de jogos e gols porque para o atacante é sempre muito importante tá marcando gols e contribuindo com o time, mas o mais importante são as vitórias. Nosso time vem numa evolução interessante e isso é bom porque é um campeonato longo e nós precisamos vencer dentro e fora de casa para chegar no nosso objetivo”, disse o camisa 9.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogador vem em uma sequência de dois jogos balançando as redes. Das seis partidas em que já defendeu o escrete preto-e-branco, metade começou entre os 11 iniciais.

Projeção do próximo duelo

Para se aproximar do G-4 da Série B, o Alvinegro de Porangabuçu terá outro desafio fora de casa. Na quarta-feira, 24, às 19 horas, enfrenta o Londrina-PR. O camisa 9 projetou a partida e enfatizou a dificuldade do campeonato.

“Mais um jogo fora de casa e será mais um jogo bem difícil. Sabemos das dificuldades de campo, estádio, torcida, mas isso é a Série B, é uma característica do campeonato e a gente tem que tá preparado pra tudo. Vamos pra lá em busca de mais três pontos e temos condições para isso”, afirmou Nicolas.

Por Victor Barros/Especial para O POVO