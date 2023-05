Ceará sobe seis posições na Série B após duas vitórias consecutivas

Com duas vitórias consecutivas, o Ceará saltou seis posições na classificação da Série B, deixando a zona de rebaixamento e passando a ocupar o 11º lugar, com 10 pontos. A reação é fruto do trabalho do técnico Eduardo Barroca, que assumiu o Vovô na 3ª rodada.

Depois de vencer o ABC-RN na estreia, o Ceará de Barroca perdeu para o Vitória e empatou sem gols com a Ponte Preta, voltando ao Z-4 — ele pegou o Alvinegro na lanterna. Ao fim da 5ª rodada, o Vovô era o 17º colocado, com 4 pontos, seis a menos que o primeiro time do G-4, objetivo maior do clube.

O triunfo contra o Tombense-MG, no PV, já foi suficiente para tirar o time da zona de rebaixamento. Ao fim da 6ª rodada, o Ceará estava na 13ª posição, com 7 pontos, diminuindo para cinco pontos a diferença em relação ao quarto colocado.

A vitória mais recente do Vovô, sobre o Criciúma, fora de casa, deu sequência à reação. O time de Barroca subiu mais duas posições e é o atual 11º. Vencer o Tigre também foi importante para segurá-lo, já que o time catarinense é o quarto colocado. A distância do Alvinegro para o G-4 agora é de quatro pontos.

Na próxima partida, nesta quarta-feira, 24, contra o Londrina, o Vovô pode entrar de vez na briga pela zona de classificação, se emendar a terceira vitória seguida. A equipe paranaense, no entanto, ainda não foi derrotada em seus domínios.