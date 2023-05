Criciúma x Ceará ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Criciúma e Ceará se enfrentam hoje, domingo, 21 de maio (21/05), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2023. A partida será disputada no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), às 15h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Band e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o confronto diante do time catarinense, o técnico Eduardo Barroca terá dois retornos importantes. O zagueiro Luiz Otávio, que se recuperou de um quadro de virose, e o meio-campista Arthur Rezende, recuperado de um trauma no joelho esquerdo, voltam a ser opção após desfalcar a equipe diante do Tombense.

Por outro lado, três atletas ainda seguem de fora da lista de relacionados por questões físicas. São eles: Willian Formiga (lateral-esquerdo), com lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo; Michel Macedo (lateral-direito), que sofreu estiramento muscular na parte posterior da coxa esquerda; e Zé Ricardo (volante), que está iniciando o processo de transição física.



Além dos lesionados, o Ceará não relacionou os atacantes Pedrinho, Erick Pulga e Álvaro, além dos meias Pedro Lucas e Léo Rafael. O goleiro Alfredo Aguilar também ficou de fora.

O Criciúma também chega ao confronto desfalcado. O técnico Cláudio Tencati não poderá contar com quatro de seus jogadores considerados titulares: o lateral Cristovam e o volante Rômulo, que completaram a série de três cartões amarelos. O zagueiro Rodrigo e o atacante Éder foram expulsos no último jogo e também ficarão de fora do duelo com o Vovô. (Com Guilherme de Andrade)



Criciúma x Ceará ao vivo: onde assistir à transmissão

Band: canal de TV aberta

canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série B 2023 - Criciúma x Ceará

Criciúma

4-4-2:Gustavo; Claudinho, Mancini, Walisson e Marcelo Hermes; Fellipe Mateus, Crystopher, Arilson e Marquinhos Gabriel; Fabinho e Felipe Vizeu. Téc: Cláudio Tencati

Ceará

4-3-3: Richard; Caíque Gonçalves, Tiago Pagnussat, Gabriel Lacerda e Danilo Barcelos; Richardson, Willian Maranhão e Guilherme Castilho; Janderson, Erick e Nicolas. Téc: Eduardo Barroca.

Quando será Criciúma x Ceará

Hoje, domingo, 21 de maio (21/05), às 15h30min (horário de Brasília)

Onde será Criciúma x Ceará

Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)