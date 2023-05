Flamengo x Corinthians ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série A 2023 entre Flamengo e Corinthians será disputado hoje, 21, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Flamengo e Corinthians se enfrentam hoje, domingo, 21 de maio (21/05), pela sétima rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 16 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o jogo contra o Rubro-Negro, a grande dúvida está na lateral esquerda. Matheus Bidu e Fábio Santos brigam pela vaga que se encontra aberta neste momento. De resto, a tendência é que Luxa escale o mesmo time que perdeu por 2 a 0 para o Atlético-MG, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O Flamengo, por sua vez, busca embalar na temporada e conquistar a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Neste momento, os comandados de Sampaoli ocupam a nona posição, com nove pontos. (Com Gazeta Esportiva)



Flamengo x Corinthians ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: canal de TV aberta

canal de TV aberta Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Flamengo x Corinthians

Flamengo

Santos; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.

Corinthians

Cássio; Fagner, Gil, Murillo, Matheus Bidu; Fausto Vera, Maycon, Paulinho, Wesley; Roger Guedes e Yuri Alberto.

Quando será Flamengo x Corinthians

Hoje, domingo, 21 de maio (21/05), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Flamengo x Corinthians

Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)