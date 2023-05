Grêmio x Internacional ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Grêmio e Internacional se enfrentam hoje, domingo, 21 de maio (21/05), pela sétima rodada do Brasileirão Série A 2023. A partida será disputada na Arena do Grêmio, no Rio Grande do Sul (RS), às 18h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Os times gaúchos se encontram apenas em posição intermediária na classificação do Brasileirão 2023, com o Grêmio em 11º lugar e o Inter em 12º. Nos últimos 5 jogos da temporada, o Imortal conseguiu apenas um triunfo. Já o Colorado não venceu nenhum deles e amarga uma grave crise, com protestos até da torcida após a volta do jogo contra o América-MG.

A situação é muito delicada no Internacional após quatro derrotas consecutivas na temporada 2023. A torcida perdeu a paciência e promoveu um protesto nesta quinta-feira na chegada do elenco no Aeroporto Salgado Filho, um dia após o revés por 2 a 0 para o América-MG, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. (Com Gazeta Esportiva)



Grêmio x Internacional ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série A 2023 - Grêmio x Internacional

Grêmio

Gabriel Grando; Thomas Luciano, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Bitello; Cristaldo e Vina; Luis Suarez.



Internacional

Luiz Adriano; Pedro Henrique, Carlos De Pena e Mauricio; Matheus Dias e Romulo; Thauan Lara, Vitão, Mercado e Bustos; Keiller.

Quando será Grêmio x Internacional

Hoje, domingo, 21 de maio (21/05), às 18h30min (horário de Brasília)

Onde será Grêmio x Internacional

Arena do Grêmio, no Rio Grande do Sul (RS)