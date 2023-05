Robinson expõe festas do elenco do Ceará em ano de rebaixamento

Em entrevista ao programa Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, o ex-presidente do clube revelou que alguns jogadores do elenco de 2022 faziam festas mesmo com campanha ruim na Série A.

Robinson de Castro, ex-presidente do Ceará, foi o convidado do programa Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, deste sábado, 6. Durante a entrevista, o dirigente revelou que alguns jogadores do elenco de 2022 faziam festas particulares mesmo com campanha ruim na Série A.

“Outras situações que tomei conhecimento depois foram alguns eventos que eles faziam. Fiquei puto com esse negócio. Cheguei a fazer várias reuniões com eles, cheguei a ser grosseiro, que não é meu estilo. Eu ficava olhando para tudo que a gente construiu no clube, com muito esforço e dedicação, e isso me irritava. Isso tirou minha alegria”, contou.

O ex-mandatário alvinegro ainda citou irresponsabilidade por parte dos atletas. De acordo com ele, o elenco contava com algumas vaidades. Em 2022, o time de Porangabuçu amargou o rebaixamento após cinco anos na elite do futebol brasileiro.

“Os caras ganhando muito bem, com um baita salário. Estavam recebendo seus vencimentos direitinho. Algumas vaidades internas também. São adultos, pessoas grandes. São pessoas que, quando querem ser irresponsáveis, são irresponsáveis [...] Isso, eram festas.”