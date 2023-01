Ceará empresta Kelvyn à Ferroviária para disputa do Paulistão

O Ceará divulgou nesta sexta-feira, 27, que o lateral-esquerdo Kelvyn será emprestado à Ferroviária, de São Paulo, pelo período de 90 dias. O atleta disputará o Campeonato Paulista e retorna para o Alvinegro de Porangabuçu após o término do torneio.

De acordo com o comunicado do Vovô, o objetivo do empréstimo é dar rodagem ao jogador em um campeonato com nível elevado de competitividade. No Paulistão, a Ferroviária é a atual terceira colocada do Grupo C após quatro rodadas de disputa. A chave é composta também pelo São Bento (1º), Corinthians (2º) e Ituano (4º).

Sem espaço neste início de temporada no Ceará, Kelvyn não foi utilizado por Gustavo Morínigo em nenhuma das três partidas que a equipe realizou em 2023. Contra o Guarani de Juazeiro, o lateral não foi relacionado, enquanto nos confrontos diante do Ferroviário e Pacajus, compôs o banco de reservas, mas não entrou em campo.

Com formação nas categorias de base do Vovô, Kelvyn está no clube cearense desde 2019. Em 2020, foi promovido ao elenco principal, onde permaneceu nas temporadas seguintes, totalizando 66 jogos com a camisa preto-e-branco, quatro gols marcados e duas assistências cedidas.