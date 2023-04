Erick foi poupado da estreia do Ceará na Série B por desgaste físico

O ponta-direita, no entanto, não é considerado um paciente do departamento médico, o que significa que a ausência dele foi precaução. Jogador deve estar disponível na quarta-feira

Boletim médico divulgado pelo Ceará antes da partida contra o Ituano, que marca a estreia do Vovô na Série B de 2023, apontou que Erick foi poupado da partida por estar se recuperando de um desgaste muscular.

O ponta-direita, no entanto, não é considerado um paciente do departamento médico, o que significa que o fato de não utilizar ele na primeira rodada do Campeonato Brasileiro foi mais uma situação de precaução da comissão técnica.

Em tese, portanto, o camisa 11 deverá estar disponível para o primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, contra o Sport-PE, marcado para quarta-feira, 19. Sem ele, Morínigo escalou o atacante Hygor aberto pela direita, contra o Ituano.

Erick é um dos artilheiros do Alvinegro na atual temporada, com oito gols marcados, assim como Guilherme Castilho, porém com dez assistências, o que faz dele o atleta com mais participações em gols pelo Vovô em 2023.



