Ituano x Ceará ao vivo pelo Brasileirão Série B 2023; siga transmissão

Ituano e Ceará se enfrentam hoje, 14, às 21h30min, no estádio Novelli Júnior, em Itu(SP), em partida válida pela primeira rodada da Série B do Brasileirão 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

A jornada do Ceará em busca do acesso à elite do futebol brasileiro vai começar. Nesta sexta-feira, 14, o Alvinegro de Porangabuçu entra em campo para enfrentar o Ituano, às 21h30min, no Estádio Novelli Júnior, em São Paulo, pela primeira rodada da Série B. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Ituano x Ceará ao vivo: ouça via Youtube

Ituano x Ceará ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Ituano e Ceará

Ituano

4-4-2: Jefferson Paulino; Pacheco, Rafael Pereira, Claudinho e Jonathan Silva; Lucas Siqueira, Eduardo Person, José Aldo e Rafael Carvalheira; Paulo Victor e Quirino. Téc: Gilmar Dal Pozzo

Ceará

4-3-3: Richard; Warley, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Danilo Barcelos; Caíque, Richardson e Chay; Janderson, Vitor Gabriel e Hygor. Téc: Gustavo Morínigo

Como Ituano e Ceará chegam para o jogo

O time do treinador paraguaio, inclusive, deve ter novidades. Ao longo das atividades com bola, o comandante testou algumas formações no meio-campo e ataque, setores que geram mais dúvidas na escalação. Chay, na disputa contra Jean Carlos e Castilho, deve levar a melhor e ser titular, assim como aconteceu na final do Campeonato Cearense.

Já o consolidado trio ofensivo, cujo maior destaque é Erick, sofrerá mudanças. O atacante, artilheiro do Vovô na temporada, não embarcou com os demais atletas do elenco e será desfalque. Entre as alternativas testadas por Morínigo, a formação composta por Janderson, Vitor Gabriel e Erick Pulga agradou e deve ser a titular. Caso isso se confirme, será a estreia do camisa 16 pelo Alvinegro, contratado sob grande expectativa após ótimas atuações no Ferroviário.

Pelo lado do Ituano, Dal Pozzo não conta com três jogadores que foram titulares contra o Ceará na Copa do Brasil: o zagueiro Bernardo Schappo, o lateral Raí Ramos e o meia-atacante Gabriel Barros. O trio foi negociado com outros clubes brasileiros e não fazem mais parte do plantel do Galo. Fora eles, não há nenhuma outra ausência confirmada.



