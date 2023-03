Quartas da Copa do Nordeste 2023 tem três cearenses; veja jogos

Após a disputa de oito rodadas, a fase de grupos da Copa do Nordeste chegou ao fim na noite desta quarta-feira, 22. Todos os 16 clubes entraram em campo e definiram a classificação final de cada chave. Com isso, foram estabelecidos os confrontos das quartas de final, que terão a presença de Fortaleza, Ceará e Ferroviário.

Pelo regulamento da competição, os duelos da próxima fase do Nordestão acontecerão entre equipes do mesmo grupo e em jogo único. Desta forma, os primeiros colocados de cada chave enfrentarão os quartos, enquanto os times da segunda posição irão encarar os terceiros.

CONFIRA tabela da Copa do Nordeste

Copa do Nordeste: os confrontos das quartas de final serão os seguintes

Sport (1º A) x CRB (4º A)



ABC (2º B) x Náutico (3º B)



Ceará (1º B) x Sergipe (4º B)



Fortaleza (2º A) x Ferroviário (3º A)

O mando de campo ficará para os times classificados em primeiro e segundo lugares dos grupos A e B. Os jogos estão previstos para serem realizados no próximo final de semana, nos dias 25 e 26. A CBF ainda irá detalhar cada confronto.

Ao contrário da segunda fase, as semifinais irão promover o encontro entre as equipes dos grupos A e B. O vencedor do jogo Sport x CRB irá encarar o ganhador de ABC x Náutico. O mesmo acontecerá com as outras duas partidas, que serão Ceará x Sergipe e Fortaleza x Ferroviário.

Campanhas de Fortaleza, Ceará e Ferroviário na fase de grupos do Nordestão

Com a vitória por 4 a 0 sobre o Santa Cruz na oitava rodada, o Fortaleza foi a equipe cearense de melhor campanha na primeira fase da Copa do Nordeste. O time comandado por Vojvoda conquistou 18 pontos ao vencer seis jogos e perder dois. Mesmo assim, o Tricolor ficou com a segunda colocação do grupo A, atrás apenas do Sport, que somou 19 pontos.

O Ceará, por sua vez, foi o líder do grupo B. O Vovô somou 16 pontos após oito partidas disputadas, com cinco vitórias, um empate e duas derrotas. Na última rodada, o Alvinegro venceu o Atlético-BA por 3 a 1, no Estádio Presidente Vargas.

O Ferroviário perdeu a invencibilidade na competição na última rodada ao ser derrotado por 3 a 2 pelo Náutico. Com o resultado, o Tubarão parou nos 13 pontos. Em oito jogos, a equipe de Kobayashi venceu três, empatou quatro e sofreu um revés.

