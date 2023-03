Ituano x Ceará ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ituano e Ceará se enfrentam hoje, quarta, 15 de março (15/03), pela segunda fase da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



O momento do Ituano, inclusive, é de empolgação. A equipe do interior paulista, comandada por um velho conhecido da torcida alvinegra, o treinador Gilmar Dal Pozzo, saiu de um quase rebaixamento no Campeonato Paulista para uma classificação heroica diante do Corinthians em plena Neo Química Arena. O triunfo, conquistado nas penalidades, confirmou o time na semifinal do certame estadual.



O Ceará, em contrapartida, tem sido uma equipe mais sólida em relação ao adversário neste começo de temporada. Consistente, a equipe alvinegra chegou a embalar dez jogos consecutivos de invencibilidade, tendo no desempenho do quarteto ofensivo formado por Guilherme Castilho — artilheiro do time —, Janderson, Erick e Vitor Gabriel um dos principais trunfos nesta sequência positiva. (Com Mateus Moura)

Ituano x Ceará ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV : Canal de TV a cabo

: Canal de TV a cabo Premiere: Serviço de Pay-per-view

Copa do Brasil 2023 - Ituano x Ceará

Ituano

4-3-3: Jefferson Paulino; Raí Ramos, Iury, Claudinho e Bernardo Schappo; André Luiz, Eduardo Person e Marcelo Freitas; Gabriel Barros, Paulo Victor e Quirino. Técnico> Gilmar Dal Pozzo.



Ceará

4-3-3: Richard; Michel Macedo, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Danilo Barcelos; Richardson, Arthur Rezende e Guilherme Castilho; Janderson, Vitor Gabriel e Erick. Técnico: Gustavo Morínigo.



Quando será Ituano x Ceará

Hoje, quarta, 15 de março (15/03), às 19 horas

Onde será Ituano x Ceará

Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP)

