Botafogo x Brasiliense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Botafogo e Brasiliense se enfrentam hoje, quarta, 15 de março (15/03), pela segunda fase da Copa do Brasil 2023. A partida será disputada no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), às 20 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Prime Video. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



A escalação do Botafogo para este jogo será divulgado apenas minutos antes do confronto. Luís Castro terá o retorno do lateral esquerdo Marçal e do atacante Tiquinho Soares, que não participaram dos últimos duelos por suspensão.

Pelo lado do Brasiliense, que venceu o Santa Maria por 2 a 1 no fim de semana, o clima é de esperança. O técnico Roberto Cavalo, ex-jogador do Botafogo, estreou neste jogo e agora tenta fazer história no clube que faz campanha irregular no Campeonato Brasiliense, ocupando a quinta posição. (Com Gazeta Esportiva)

Botafogo x Brasiliense ao vivo: onde assistir à transmissão

Prime Video: Serviço de Streaming

Copa do Brasil 2023 - Botafogo x Brasiliense

Botafogo

Lucas Perri, Rafael, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Gabriel Pires e Lucas Fernandes; Carlos Alberto, Tiquinho Soares e Víctor Sá. Técnico: Luís Castro

Brasiliense

Edmar Sucuri, Caetano, Keynan, Raillon e Weverton Goduxo; Radamés, Gabriel Henrique, Wallace Tartá e Zotti; Tobinha e Yuri Mamute. Técnico: Roberto Cavalo

Quando será Botafogo x Brasiliense

Hoje, quarta, 15 de março (15/03), às 20 horas

Onde será Botafogo x Brasiliense

Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES)

