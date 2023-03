Atlético-MG x Millonarios ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Atlético-MG e Millonarios se enfrentam hoje, quarta, 15 de março (15/03), pela terceira fase da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo, no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



No duelo na Colômbia, o Atlético-MG teve um bom desempenho na primeira etapa, mas perdeu chances de abrir o placar e levou o gol de David Silva, aos 30 minutos de jogo. Na volta para o segundo tempo, empatou a partida com Paulinho, de cobertura.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O técnico Coudet optou por uma escalação mais defensiva na ida, ao começar o confronto com o volante Otávio no lugar do meia-atacante Pedrinho. Nesta quarta-feira, o Atlético-MG deve ter Zaracho como titular, após ficar de fora dos últimos jogos por questões pessoais. (Com Gazeta Esportiva)

Atlético-MG x Millonarios ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo: Canal de TV aberta

Canal de TV aberta ESPN : Canal de TV a cabo



: Canal de TV a cabo STAR+: Serviço de Streaming

Copa Libertadores 2023 - Atlético-MG x Millonarios

Atlético-MG

Éverson; Saravia, Maurício Lemos, Jemerson, Dodô; Allan, Edenilson, Patrick, Matías Zaracho; Paulinho e Hulk. Técnico: Eduardo Coudet.

Millonarios

Álvaro Montero; Elvis Perlaza, Juan Vargas, Oscar Zúñiga, Omar Bertel; Larry Vásquez, Daniel Giraldo, David Silva; Óscar Cortés, Leonardo Castro e Daniel Cataño. Técnico: Alberto Gamero

Quando será Atlético-MG x Millonarios

Hoje, quarta, 15 de março (15/03), às 21h30min

Onde será Atlético-MG x Millonarios

Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Tags