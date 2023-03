Ituano x Ceará ao vivo pela Copa do Brasil 2023; siga transmissão

Ituano e Ceará se enfrentam hoje, 15, às 19 horas, no Estádio Novelli Júnior (SP), em partida válida pela segunda fase da Copa do Brasil 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

O Ceará volta a campo nesta quarta-feira, 15, às 19 horas, para um novo desafio pela Copa do Brasil. O Alvinegro visita o Ituano, no Estádio Novelli Júnior, na cidade de Itu, pela segunda fase da competição nacional. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.

Ituano x Ceará ao vivo: ouça via Youtube



Ituano e Ceará ao vivo: ouça via Facebook

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Escalações de Ituano e Ceará

Ituano

4-3-3: Jefferson Paulino; Raí Ramos, Iury, Claudinho e Bernardo Schappo; André Luiz, Eduardo Person e Lucas Siqueira; Gabriel Barros, Paulo Victor e Quirino. Técnico> Gilmar Dal Pozzo.

Ceará

4-3-3: Richard; Igor, Tiago Pagnussat, Gabriel Lacerda, David Ricardo; Richardson, Caíque Gonçalves e Guilherme Castilho; Janderson, Vitor Gabriel e Erick. Técnico: Gustavo Morínigo.

Como Ituano e Ceará chegam para o jogo



O momento do Ituano, inclusive, é de empolgação. A equipe do interior paulista, comandada por um velho conhecido da torcida alvinegra, o treinador Gilmar Dal Pozzo, saiu de um quase rebaixamento no Campeonato Paulista para uma classificação heroica diante do Corinthians em plena Neo Química Arena. O triunfo, conquistado nas penalidades, confirmou o time na semifinal do certame estadual.

O Ceará, em contrapartida, tem sido uma equipe mais sólida em relação ao adversário neste começo de temporada. Consistente, a equipe alvinegra chegou a embalar dez jogos consecutivos de invencibilidade, tendo no desempenho do quarteto ofensivo formado por Guilherme Castilho— artilheiro do time —, Janderson, Erick e Vitor Gabriel um dos principais trunfos nesta sequência positiva.

Por se tratar de um jogo único, não há vantagem do empate para nenhuma das duas equipes — ou seja, para o Alvinegro se classificar no tempo regulamentar, é preciso vencer. Caso o placar permaneça igual nos 90 minutos, a disputa pela vaga será decidida nos pênaltis, situação que o volante Arthur Rezende, em entrevista pré-jogo, garantiu que o Vovô está preparando para encarar.



Tags