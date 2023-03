Ceará: Vitor Gabriel comemora classificação e comenta não comemoração de gol

Na saída de campo após a vitória por 3 a 0 diante da Caldense pela Copa do Brasil, atacante falou sobre atuação do Vovô e negou chateação após não comemorar gol marcado

Vitor Gabriel foi um dos destaques da vitória do Ceará por 3 a 0 diante da Caldense, que rendeu ao time a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Na saída de campo, o atacante comentou a atuação do Vovô e celebrou o gol marcado.

"Graças a Deus pude ajudar minha equipe com um gol. A gente sofreu um pouco no primeiro tempo, mas graças a Deus saímos com a vitória. Era o nosso objetivo", salientou.

O camisa 63 no entanto, não comemorou o gol que marcou. Ele explicou que, naquele momento, estava chateado por não estar recebendo tantos passes, mas negou qualquer mágoa prolongada. "No começo do primeiro tempo eu fiquei um pouco chateado por não estar recebendo muitas bolas, esse foi o motivo, mas no final a gente se abraçou e todo mundo tá feliz", falou.

O Ceará volta a campo no próximo domingo 5. Pela Copa do Nordeste, o Vovô recebe o rival Fortaleza às 18h30min na Arena Castelão. Os ingressos para o Clássico-Rei já estão à venda.

