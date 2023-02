Léo Rafael celebra assistência e projeta maior sequência de jogos pelo Ceará em 2023

O jovem meio-campista do Vovô fez sua estreia na temporada com uma assistência para gol no jogo diante do Fluminense-PI, pela Copa do Nordeste

Parte de uma nova geração de promissores jogadores das categorias de base do Ceará, Léo Rafael teve, mesmo com poucos minutos em campo diante do Fluminense-PI, participação relevante. Autor da assistência para o quinto gol do Vovô na goleada por 5 a 2, que foi marcado por Jean Carlos, o meia projeta ter maior sequência de jogos com a camisa alvinegra neste ano.

“Fico muito feliz em conseguir estrear na temporada com vitória e ajudando o Ceará com uma assistência. Trabalho muito no dia a dia para estar preparado para quando oportunidades como essa surgirem e poder aproveitá-las. Espero que seja a primeira de muitas na temporada 2023 e que tenhamos outras noites positivas como a da última quarta-feira”, contou Léo Rafael ao Esportes O POVO.

A assistência para Jean Carlos contra o Fluminense-PI foi a segunda do meia pelo profissional do Ceará. A primeira aconteceu em 2021, em duelo válido pela Copa Fares Lopes, segundo dados do portal O Gol. O jogo no Piauí marcou, também, a estreia do meio-campista em 2023.

Das boas atuações na base para o profissional

Contratado em 2021 para atuar pelo sub-20 do Ceará, Léo Rafael não demorou para ganhar notoriedade no clube, sobretudo pelas boas atuações. Autor do gol do título do Campeonato Cearense Sub-20, Léo Rafael chamou a atenção também pelo desempenho no Brasileiro de Aspirantes, onde fez um gol e deu uma assistência no jogo de ida da final da competição.

Ao todo, em 2021, o meia fez 22 jogos pelo sub-20, com oito gols marcados, e sete pelo sub-23, com um tento anotado. Integrado definitivamente ao elenco profissional na última temporada, Léo Rafael tem buscado se firmar no plantel principal. Jovem, de apenas 21 anos, o jogador fez 10 partidas em 2022 e é uma das grandes promessas do clube.