Atacante Álvaro é regularizado e pode estrear pelo Ceará

Reforço mais recente anunciado pelo Ceará, o atacante Álvaro ganhou condições legais de estrear com a camisa alvinegra. O jogador teve o nome publicado no BID, nesta quinta-feira, 23, e já pode entrar em campo para defender o Vovô.

Álvaro está em Porangabuçu há mais de uma semana e segue treinando, mas não se sabe ainda qual a atual condição física do atacante. De acordo com o portal OGol, a última partida dele foi em março de 2022, ainda pelo Água Santa-SP. Depois, ele se transferiu para o Al Khor, do Catar, mas não há registro de partidas disputadas pela equipe árabe.

O vínculo do atacante, que tem passagens por clubes como Náutico-PE e Internacional-RS, vai até o fim de 2023. Na próxima quarta-feira, 1º, se tiver condições físicas e for do desejo do técnico Gustavo Morínigo, poderá estrear contra a Caldense-MG, pela Copa do Brasil.

