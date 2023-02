Ceará iniciou preparação para o Clássico-Rei na manhã deste domingo

Elenco alvinegro se reapresentou em Porangabuçu horas depois de vencer o Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste. Morínigo deve ter alguns desfalques para o jogo contra o Fortaleza

Horas depois de vencer o Sampaio Corrêa, pela Copa do Nordeste, os jogadores do Ceará se reapresentaram em Carlos de Alencar Pinto, sede do clube, na manhã deste domingo, 5, e iniciaram a preparação para o Clássico-Rei de terça-feira, 7, válido pelo Campeonato Cearense.

Os atletas que jogaram contra a Bolívia Querido fizeram o tradicional regenerativo, na academia e os demais trabalharam em campo. O elenco todo volta a trabalhar junto nesta segunda, 6, no treino de apronto para o derby cearense, que acontecerá no turno da tarde, novamente na sede do Vovô.

Ceará: Morínigo mira Clássico-Rei, mas reforça necessidade de recuperar os jogadores

O Alvinegro deve ter, pelo menos, três desfalques para o Clássico-Rei, por conta de lesões. O zagueiro Luiz Otávio trata o joelho direito com fisioterapia, assim como Danilo Barcelos, que se recupera de entorse no tornozelo direito. Já Michel Macedo segue tratando lesão no bíceps femoral da coxa direita.

O meia-atacante Vina é dúvida. Ele recupera a parte física depois de ter ficado fora de alguns treinos por reclamar de dores leves no púbis.

Será o primeiro Clássico-Rei do técnico paraguaio Gustavo Morínigo.

O primeiro encontro entre Vovô e Leão na temporada 2023, com mando do Ceará, acontece às 21h35min desta terça, no estádio Presidente Vargas.

