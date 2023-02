Ceará: Morínigo mira Clássico-Rei, mas reforça necessidade de recuperar os jogadores

Após fazer o dever de casa na Copa do Nordeste, o Ceará foca agora no Clássico-Rei pelo Campeonato Cearense. O Vovô encara o Fortaleza na terça-feira, 7, no PV, pela última rodada da primeira fase do Estadual.

Apesar de ser o jogo mais importante do Alvinegro neste começo de temporada, o técnico Gustavo Morínigo afirmou que o mais importante no momento é recuperar os jogadores, tendo em vista que o comandante terá pouco tempo para preparar a equipe para o embate.

“O que estou planejando não vou falar, lógico. Mas agora sim podemos falar desse jogo. E é clássico. Jogo mais pegado. Mas agora o importante, primeiro, é o trabalho que temos que fazer para recuperar os jogadores. Olhar quem está bem, quem não pode arrancar por questões fisiológicas. Temos que estar atentos a isso”, disse o paraguaio em entrevista coletiva após a vitória sobre o Sampaio Corrêa.

Além de cuidar da parte física dos atletas, Morínigo também disse que o time precisa “caprichar” no esquema tático, tendo em vista que enfrentará “um rival qualificado”.

“Por mais que seja um clássico, nós estamos na obrigação de cuidar do nosso plantel. Até agora estamos bem nessa questão. Tivemos poucos lesionados. Hoje tivemos jogadores saindo por cansaço, então é caprichar no cuidado com esses jogadores e também no esquema tático porque enfrentaremos um rival qualificado”, completou.

Confiança pro Clássico

A vitória sobre o Sampaio Corrêa deu mais confiança para o elenco do Ceará. O time se recuperou da derrota por 3 a 0 para o Ferroviário na estreia da competição e saiu da lanterna do Grupo B do Nordestão.

O bom desempenho contra uma equipe de Série B – principal desafio do Vovô na temporada – resultou no apoio incessante da torcida nas arquibancadas, fato que o treinador ainda não havia provado neste começo de trabalho no novo clube.

Segundo Morínigo, os incentivos vindos das arquibancadas dão mais confiança ao trabalho que está sendo realizado no clube e que com a torcida será “mais fácil” atingir os objetivos do Vovô no ano. Neste início de ano, os adeptos alvinegros estão constantemente protestando contra a diretoria e alguns jogadores do elenco devido ao rebaixamento para a Série B na última temporada.

“Acho que foi a primeira vez que estou passando por isso (no Ceará). Como a torcida cantou (hoje) acho que representa ganhar um pouco da confiança de todos eles e que isso some a nossos projetos. Queremos o bem do Ceará e de voltar novamente aos primeiros planos e sem eles (torcedores) é difícil. Hoje sentimos essa força, sabemos que podem muito mais. Esse apoio começa a nos dar um pouco de confiança, é mais fácil assim”, concluiu.

