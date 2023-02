Com acordo entre as chapas, Ceará espera liberação da Justiça para realizar eleição do Conselho

O Ceará Sporting Club aguarda a decisão do juiz Tarcísio Gurgel Barreto, da 34ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, para realizar a eleição do Conselho Deliberativo na próxima semana. Todas as determinações feitas pelo magistrado na liminar que suspendeu o pleito pela segunda vez foram atendidas e a expectativa é de que o processo, finalmente, possa seguir.

Se receber sinal verde da justiça comum, o Ceará fará uma eleição toda presencial, diferente do que foi votado na assembleia extraordinária do Conselho, na semana passada, que decidiu por votação híbrida. A mudança se dá, no entanto, devido a um acordo entre as duas chapas concorrentes, realizado no domingo, 29, costurado pelo presidente do órgão, o ex-presidente do clube e deputado estadual Evandro Leitão.

As chapas concordaram em retirar o voto online e estender o período de votação presencial, que deverá durar de 9h às 21 horas. Essa decisão também já foi comunicada ao juiz Tarcísio Gurgel. Uma nova decisão judicial é aguardada ainda para esta quarta-feira, 1º. Se o pleito for liberado, deve ocorrer já na próxima segunda-feira, 6.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Terceira tentativa

A eleição no Conselho Deliberativo do Ceará deveria ter ocorrido em 15 de dezembro, mas foi suspensa por uma determinação da justiça comum. O pleito foi remarcado para 23 de janeiro, mas não ocorreu novamente devido a uma nova liminar.

Duas chapas concorrem. Uma denominada Conselho de Todos, que tem o vereador Danilo Lopes como presidente, identificada como oposição à atual diretoria executiva do Ceará; e outra chamada Conselho independente, encabeçada por Jamilson Veras, ex-diretor jurídico do Vovô.

Tags