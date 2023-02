Ferroviário x Ceará ao vivo pelo Campeonato Cearense 2023; siga transmissão

Ferroviário e Ceará se enfrentam hoje, 31, às 20 horas, no estádio Presidente Vargas (CE), em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Cearense 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

Ferroviário e Ceará estarão frente à frente pela segunda vez na temporada. Na noite desta terça-feira, 31, o Clássico da Paz é um dos atrativos da quarta rodada da primeira fase do Campeonato Cearense. A bola rola a partir das 20 horas, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Ferroviário x Ceará ao vivo: ouça via Youtube

Ferroviário x Ceará ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Ferroviário e Ceará

Ferroviário

4-3-3: Douglas Dias; Wesley, Edgar, Éder Lima e Mattheus Silva; Vinícius Paulista, Lincoln e Felipe Guedes; Deizinho, Erick Pulga e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi.

Ceará

4-4-2: Aguilar; Caíque Gonçalves, Gabriel Lacerda, David Ricardo e Willian Formiga; Arthur Rezende, Guilherme Castilho, Chay; Jean Carlos, Erick e Vitor Gabriel. Técnico: Gustavo Morínigo

Como Ferroviário e Ceará chegam para o jogo

Para o confronto, o treinador da equipe alvinegra tem apenas dois desfalques confirmados. O zagueiro Luiz Otávio, que sofreu entorse no joelho direito e lesão no menisco lateral, e o lateral-direito Michel Macedo, em recuperação de lesão no bíceps femoral da coxa direita, estão fora do Clássico da Paz.

Por outro lado, o Ferroviário não tem desfalques confirmados com antecedência. O técnico Paulinho Kobayashi divulgou a lista de relacionados da equipe sem ausências. Portanto, o time da Barra do Ceará terá força máxima para encarar o Vovô.



