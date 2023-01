Janderson comenta protestos da torcida do Ceará: "Não atrapalha em momento algum"

Atacante concedeu coletiva em Porangabuçu na tarde desta segunda-feira, 30, um dia antes do jogo diante do Ferroviário pelo Campeonato Cearense

O Ceará tem um bom rendimento no início da atual temporada. Nos quatro jogos que disputou, a equipe totaliza três vitórias e uma derrota, com 11 gols marcados e quatro tomados. Mesmo assim, no penúltimo embate válido pelo Campeonato Cearense, o Vovô enfrentou fora do estádio protestos da torcida, que não foram direcionados aos jogadores, mas ao presidente do clube.

Desde o rebaixamento para a Série B do Brasileirão, Robinson de Castro é alvo de manifestações de parte da torcida, que pede sua renúncia como mandatário da equipe. Questionado sobre o quanto isso afeta ao elenco, o atacante Janderson, que concedeu coletiva nesta segunda-feira, 30, negou que a questão adentre os vestiários e ressaltou o foco dos atletas nas vitórias.

"Não atrapalha em momento algum. A gente tá muito fechado ali dentro do vestiário e o mínimo que a gente deve fazer é focar no nosso futebol, no nosso trabalho e esquecer as coisas que vem de fora. A gente tá muito focado ali dentro. Sabemos que a torcida está assim um pouco magoada, mas ali dentro a gente tá bem fechado e só foca na partida, no que a gente deve fazer dentro de campo e na vitória para eles", frisou.

O Ceará volta a entrar a campo nesta terça-feira, 31, às 20 horas, pela quarta rodada do Campeonato Cearense. A partida será realizada no estádio Presidente Vargas.

