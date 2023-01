Morínigo celebra estreia na beira do campo pelo Ceará e explica ausência de Vina

O treinador também enfatizou sobre a importância do apoio da torcida neste momento de crescimento do Vovô na temporada

Em entrevista coletiva após a goleada do Ceará por 4 a 0 sobre o Pacajus, pela segunda rodada do Campeonato Cearense, o treinador Gustavo Morínigo celebrou a estreia comandando a equipe na beira do campo e comentou sobre a ausência de Vina entre os relacionados para a partida.

“É difícil estar fora. Você tem que dar as informações certas no momento certo para os jogadores, e estando fora essa comunicação é cortada. É difícil, mas fiquei tranquilo, porque todos que trabalham na comissão fizeram todo possível”, explicou o paraguaio.

O treinador ainda ressaltou a sensação boa que sentiu ao ter o primeiro contato com a torcida. Segundo Morínigo, é importante que os alvinegros estejam juntos da equipe neste momento de crescimento na temporada.

“Sensação boa, desfrutar do sentimento da torcida de apoio. Estamos em momento de crescimento e de foco nos torneios que estamos disputando e precisamos deles (torcida), que tenham bons sentimentos, essa força que uma vez senti jogando contra. E é isso que eles vão encontrar (dos jogadores e comissão), muita briga e luta de todos”, disse.

Ausências de Vina e Danilo Barcelos

Vina e Danilo Barcelos, titulares no último domingo contra o Ferroviário, pelo Nordestão, não foram relacionados para a partida diante do Pacajus. Na escalação, inclusive, o comandante paraguaio optou por mudar 10 dos 11 jogadores que atuaram no confronto perante o Tubarão da Barra, pelo qual o Vovô perdeu por 3 a 0.

De acordo com Morínigo, a ausência da dupla foi algo planejado anteriormente. “Vina e Danilo (Barcelos) foram planejados. Eles puderam descansar nesta rodada por opção minha para dar lugar a outros jogadores”, explicou.