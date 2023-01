Ceará x Pacajus ao vivo pelo Campeonato Cearense 2023; siga transmissão

Ceará e Pacajus se enfrentam hoje, 25, às 20 horas, no estádio Presidente Vargas (CE), em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Cearense 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

O Ceará enfrenta o Pacajus nesta quarta-feira, 25, querendo se recuperar da derrota por 3 a 0 para o Ferroviário, no último domingo, 22, pela Copa do Nordeste. O duelo está marcado para as 20 horas, no estádio Presidente Vargas, e é válido pela segunda rodada do Campeonato Cearense. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.



Ceará x Pacajus ao vivo: ouça via Youtube

Ceará x Pacajus ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Ceará e Pacajus

Ceará

4-3-3: Aguilar; Igor, Gabriel Lacerda, Tiago Pagnussat e William Formiga; Arthur Rezende, Geovane e Guilherme Castilho; Chay, Erick e Vitor Gabriel. Técnico: Gustavo Morínigo.

Pacajus

4-3-3: Lupita; Ray, Jefferson, Cláudio e Guto; Bruno Ocara, Jair Pitbull e Bruninho; Índio Potiguar, Claudivan e Lopeu. Técnico: Cleiton Cearense.

Como chegam Ceará e Pacajus para o jogo

Morínigo deve manter a estrutura com quatro defensores no time, com David Ricardo na vaga de Luiz Otávio, que ainda não se recuperou da lesão muscular sofrida no Clássico da Paz.

Outra mudança pode ocorrer no ataque. O centroavante Vitor Gabriel deve ganhar a primeira oportunidade como titular. Vina deve atuar mais aberto, mas se movimentando pelo meio para ajudar na criação junto a Jean Carlos.

Além de Luiz Otávio, Michel Macedo segue se recuperando de lesão muscular e está fora. Morínigo terá que decidir entre Igor e Marcos Ytalo para assumir o posto.

Sem desfalques por suspensão, o Pacajus deve repetir a mesma equipe da primeira rodada.



