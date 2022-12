Tiago Pagnussat é apresentado e pede Ceará unido em 2023: "Todo mundo focado"

De volta ao Vovô, zagueiro de 32 anos revela conversa de bastidores no primeiro dia e diz que o foco do novo grupo tem que ser apenas o clube

Um dos reforços do Ceará para a temporada de 2023, o zagueiro Tiago Pagnussat foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira, 16. Em Porangabuçu, o atleta de 32 anos concedeu entrevista coletiva e falou sobre diversos temas relacionados ao Vovô.

Com passagem pelo clube em 2020, o defensor revelou que conversou com alguns atletas do elenco de 2022 e tentou passar mensagens positivas para que o time saísse da situação complicada que enfrentou neste ano, quando foi rebaixado para a Série B.

"É um momento de bastante turbulência no clube. Ano passado eu acompanhei praticamente todos os jogos, vinha conversando com os jogadores, passando mensagem de força. Estava torcendo para que as coisas se solucionassem. Infelizmente, não aconteceu" revelou.

Ciente da pressão da torcida após a queda para a segunda divisão, Tiago salientou que o novo elenco alvinegro precisa ter sintonia e foco em apenas um objetivo: levar o clube para a elite novamente.

"A gente sabe dos desafios que temos na temporada, não só os desafios que vão vir, as competições que vão vir, mas também um desafio nosso, interno, de fazer uma equipe competitiva e unida. Quando não tem isso, as coisas ficam muito mais difíceis. Primeiro nós temos esse objetivo de realmente ter todo mundo focado e querendo a mesma coisa, deixando ego de lado e focando no principal objetivo, que é o Ceará. A partir disso, a gente vai conseguir uma equipe competitiva. Sabemos que temos várias competições e o principal objetivo é a Série A", disse o zagueiro.

Ainda durante a entrevista, o jogador, que estava atuando no Nagoya Grampus-JAP, revelou que o grupo vai levar o ano de 2022 como uma lição para que os erros não se repitam. Além disso, Pagnussat também pediu paciência por parte da torcida neste início de temporada.

"Hoje na conversa foi pontuado para a gente esquecer o passado, mas usá-lo como lição para que não aconteça esse ano. É tentar esquecer essa pressão, essa coisa ruim que veio com o rebaixamento e tentar fazer um plantel para trabalhar tranquilamente. Temos um mês para se preparar e com trabalho a gente vai evoluir. Acredito muito no trabalho. A gente sabe que o ano não foi bom e pedimos um pouco de paciência nesse início para que a gente consiga fazer uma equipe forte para dar o resultado para eles dentro de campo", comentou.

Pagnussat pelo Ceará

Em sua primeira passagem pelo Vovô em 2020, o zagueiro disputou 46 jogos e marcou quatro gols com a camis alvinegra. Naquele ano, Tiago se sagrou campeão da Copa do Nordeste e participou da boa campanha do time na Série A.

