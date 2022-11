Robinson avisa a conselheiros que seguirá na presidência do Ceará, diz jornalista

Segundo Sérgio Ponte, o dirigente já teria comunicado a alguns conselheiros sobre a decisão de seguir à frente do Vovô. Procurado pelo Esportes O POVO, Robinson não respondeu as mensagens

Apesar da pressão dos torcedores alvinegros, Robinson de Castro não deve renunciar à presidência do Ceará. O dirigente, inclusive, já teria avisado para alguns conselheiros sobre a decisão, segundo apuração do jornalista Sérgio Ponte.

De forma oficial, no entanto, Robinson ainda não se manifestou sobre o assunto. O Esportes O POVO tentou contato com o dirigente, para perguntar sobre a continuidade ou não no cargo e também se haverá alguma manifestação da diretoria sobre o planejamento para 2023, mas as mensagens não foram respondidas.

Robinson havia afirmado, em entrevista à rádio O POVO CBN, após a partida contra o Cuiabá, que terminou após confusão na arquibancada e no campo de jogo, que avaliaria ao final da temporada se seguiria ou não à frente do clube.

Com o rebaixamento do Vovô para a Série B do Brasileiro, a pressão da torcida aumentou. No último jogo da temporada, domingo, 13, contra o Juventude, que aconteceu com portões fechados, os alvinegros protestavam do lado de fora do estádio e dias antes, as manifestações ocorreram em frente à do Ceará.

Desde a confirmação da queda no Campeonato Brasileiro, a diretoria manifestou-se apenas com uma carta aberta, na qual pedia desculpas, mas não falava sobre o futuro.

Em dezembro, o clube passará por eleições no Conselho Deliberativo. Segundo Sérgio Ponte, em informação divulgada no programa As Frias do Sérgio, no sábado passado, 12, uma chapa de oposição será inscrita e tem ganhado força nos bastidores.

